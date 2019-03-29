Организаторы LIMA-2019 пожаловались на русских

Организаторы оружейной выставки LIMA-2019 пожаловались, что «русские украли у них шоу», заявил глава делегации Ростеха Виктор Кладов.

Кладов заявил, что «встречался с руководителями Минобороны, которые в один голос говорили, что «русские украли у нас на выставке шоу», потому что в небе были только русские», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что «сначала были «Русские витязи», их сменяли российские Су-30 МКМ ВВС Малайзии, дальше восхищали публику российские же Як-130, на которых уж летали малайзийские пилоты».

LIMA-2019 проходит в Лангкави (Малайзия) с 26 по 30 марта.

Ранее в ходе официальной презентации Як-130 на LIMA-2019 стало известно, что Россия заключила контакты на поставку порядка 100 данных самолетов другим странам.