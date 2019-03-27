Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130

Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.

Рубан заявил в ходе официальной презентации самолета на LIMA-2019, что «Як-130 пользуется большой популярностью за рубежом», и «на сегодня законтрактовано порядка 100 самолетов» такого типа, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что всего в мире эксплуатируются более 160 подобных машин, а первый экспортный контракт был заключен в 2011 году.

Авиакосмическая и военно-морская выставка LIMA-2019 проходит с 26 по 30 марта на малайзийском острове Лангкави. В летной программе выставки примет участие натурный образец Як-130.

Двухместный реактивный Як-130 разработан ОКБ им. А.С. Яковлева, входящим в состав «Иркута». Машина серийно выпускается на ИАЗ – филиале корпорации.

Як-130 выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России на самолеты последних поколений. Самолет оснащен современным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения, суммарная масса боевой нагрузки, размещаемой на девяти наружных узлах подвески, – три тонны.

Кроме того, у самолета, по заявлению разработчика, высокий ресурс и низкая стоимость эксплуатации.

Ранее стало известно, что Россия поставила Лаосу четыре учебно-боевых самолета Як-130.