Минобороны подтвердило поставку Лаосу самолетов Як-130

Россия поставила Лаосу четыре учебно-боевых самолета Як-130, сообщили в Министерстве обороны.

«В рамках контракта, подписанного в 2017 году, Вьентьяну на коммерческой основе поставлено четыре учебно-боевых самолета Як-130. Самолеты оплачены в полном объеме», – цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны.

В ведомстве отметили, что в Лаос также поставляется бронетанковая, легкобронированная техника и другое вооружение российского производства.

Ранее о поставке Лаосу российских Як-130 сообщали источники.

Як-130 предназначен для обучения и боевой подготовки летчиков, а также применения по воздушным и наземным целям. Ранее российские Як-130 приобрели Бангладеш, Белоруссия, Мьянма. Также сообщалось об интересе к Як-130 со стороны Узбекистана.