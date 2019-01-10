Стало известно о поставке Як-130 Лаосу

Россия поставила Лаосу несколько учебно-боевых самолетов Як-130, сообщил информированный источник.

«Лаос уже получил несколько Як-130», – сказал источник «Интерфакса».

Между тем, в среду Минобороны Лаоса передало России 30 исправных танков, которые преодолели 4,5 тыс. км морским путем, чтобы вернуться на родину.

Як-130 предназначен для обучения и боевой подготовки летчиков, а также применения по воздушным и наземным целям. Ранее российские Як-130 приобрели Бангладеш, Белоруссия, Мьянма. Также сообщалось об интересе к Як-130 со стороны Узбекистана.