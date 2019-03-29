В мэрии Назрани открыли стрельбу

В результате стрельбы, открытой из травматического оружия в мэрии Назрани, легкие ранения получили несколько человек, сообщил источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Источник РИА «Новости» сообщил, что конфликт в администрации Назрани произошел вечером в четверг. Пострадал в том числе родственник мэра города.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В конце прошлого года в Назрани неизвестные открыли стрельбу по автомобилю, погиб один человек. За несколько недель до этого в этом городе произошло нападение на силовиков.