Стрельба произошла в Назрани

В Назрани в результате стрельбы один человек погиб, еще один был госпитализирован, сообщил источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Около 0.30 мск неизвестные открыли стрельбу по Hyundai Solaris, погиб 46-летний местный житель, который находился на пассажирском сиденье.

Ранен 28-летний мужчина, который был за рулем автомобиля, передает РИА «Новости».