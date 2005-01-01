В Совфеде оценили заявление США о невозможности вернуть вложения России в Венесуэлу

«Эта ремарка – комментарий по Фрейду, выдает истинные цели США в отношении Венесуэлы», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, комментируя слова спецпредставителя США Эллиота Абрамса о невозможности для России вернуть вложенные в Венесуэлу деньги.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал заявление спецпредставителя Госдепа США по Венесуэле Эллиота Абрамса беспардонным вмешательством в двусторонние отношения России и Венесуэлы. «Наше сотрудничество – это сотрудничество двух суверенных и независимых стран, и не Соединенным Штатам определять характер и перспективы этого сотрудничества», – заявил сенатор.

Напомним, что ранее спецпредставитель Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что у России не получится вернуть инвестиции, вложенные в латиноамериканскую страну. Абрамс добавил, что вернуть выданные средства можно только в условиях процветания.

«Это заявление лишний раз показывает, что для США ценности – это не более чем знамя, под которым реализуются программы продвижения совершенно банальных экономических интересов», – отметил Косачев.

Отметим, что власти США рекомендовали нефтяным компаниям по всему миру отказаться от сделок с венесуэльскими властями, о чем накануне сообщило Reuters. В январе Вашингтон ввел санкции против венесуэльской госкомпании PDVSA – партнера «Роснефти» (российская компания реализует в Венесуэле пять проектов по разведке и добыче нефти). Известно, что «Роснефть» инвестировала в Венесуэлу около 4 млрд долларов.

Госсекретарь США Майк Помпео уже обвинил «Роснефть» и ее руководство в покупке нефти у Венесуэлы в обход американских санкций, а американский Минфин внес в санкционный список российский «Еврофинанс Моснарбанк» – причиной было указано обслуживание PDVSA.

У сенатора Косачева не вызывает сомнений, что цели Америки заключаются не в том, чтобы помочь демократическому развитию Венесуэлы, а в том, чтобы взять контроль над экономикой и подчинить ее интересам США: «Вытеснить из этой экономики конкурентов, в том числе Россию, и регулировать соответствующие процессы, в первую очередь в сфере энергетики, но в русле тех задач, которые ставит пред собой американская экономика».

Добавим, что по оценке американского Energy Information Administration (EIA), Венесуэла находится на первом месте в мире по запасам нефти, опережая даже Саудовскую Аравию – 300 млрд баррелей против 266 млрд у саудитов.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы, для достижения этой цели у американских властей имеются «все варианты».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя прибытие в Венесуэлу российских самолетов, заявил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство иностранных военных «в достижение странами Западного полушария общих целей демократии».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД