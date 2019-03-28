Вашингтон заявил, что Москва не сможет забрать вложенные в Венесуэлу средства

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что у России не получится вернуть средства, выданные латиноамериканской стране.

«Вы никогда не заберете деньги у Мадуро, поскольку его режим и экономическая политика уничтожают экономику Венесуэлы», – заявил Абрамс, передает РБК со ссылкой на стенограмму брифинга.

Он добавил, что приводил этот аргумент во время переговоров с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы, для достижения этой цели у американских властей имеются «все варианты».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя прибытие в Венесуэлу российских самолетов, заявил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство иностранных военных «в достижение странами Западного полушария общих целей демократии».