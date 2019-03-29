Новак опроверг сообщения о продлении сделки ОПЕК+ только до конца сентября

Глава Минэнерго Александр Новак опроверг сообщения агентства Reuters о том, что Москва пообещала Саудовской Аравии продлить договоренности по сокращению добычи только до конца сентября.

«Мы не говорили этого. Мы в принципе сказали в Баку, что нам нужно время на мониторинг ситуации на рынке и посмотрим как будет развиваться ситуация в апреле. В мае - обсудим. Никаких заявлений и предположений я не делал. То, что там написано – (было сказано) не с моей стороны», – сказал Новак, передает ТАСС.

Он также заявил, что министры стран ОПЕК+ пока не обсуждали сроки продления сделки по сокращению объемов добычи нефти и договорились рассмотреть этот вопрос в мае. Новак добавил, что в настоящее время нет предложений по дальнейшим параметрам сделки ОПЕК+.

Министр также отметил, что Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта. «Я думаю, что по среднесуточной добыче мы выйдем, да. Именно на конец марта», – сообщил он.

В прошлом году Новак заявил, что сделка ОПЕК+ принесла России дополнительно 120 млрд долларов.