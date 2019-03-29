Новак опроверг сообщения о продлении сделки ОПЕК+ только до конца сентября

Взгляд
29 марта, пятница  |  Последнее обновление — 10:01  |  vz.ru
Разделы

Польша и Дания снова пытаются навредить «Северному потоку – 2»

Дания – единственная из четырех стран, кто препятствует строительству «Северного потока – 2» в своих водах Фото: EPA/Clemens Bilan/ТАСС
Не имея юридических возможностей отказать, Дания изобретательно придумывает новые способы затянуть выдачу разрешения прокладки труб «Северного потока – 2» в своих водах. И, что самое интересное, ей в этом активно помогает Польша. Сможет ли «Северный поток – 2» обойти очередные препятствия? И кто пострадает в случае задержки ввода в строй российского газопровода? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Лаврентий Берия повлиял на распад СССР

Лаврентий Берия с дочерью СталинаФото: РИА Новости
120 лет назад в небольшом мегрельском селе Мерхеул, что нависает с гор над Сухумом, родился Лавренти Павлес дзе Бериа. Человек, вошедший в российскую и советскую историю под русифицированным вариантом имени, фамилии, бренда и мема – Лаврентий Павлович Берия. Этот человек сыграл колоссальную роль в истории России. Но об одном из его важнейших шагов очень мало кто знает. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем вмешиваться в форму одежды учителей

Татьяна Кувшинникова спровоцировала своим купальным костюмом бурную дискуссию в обществеФото: vk.com/tana80h
«Ученики могут начать воспринимать учителя как сексуальный объект, а выкладывание откровенных фотографий провоцирует и усиливает этот эффект». Таково одно из мнений, которыми делятся учителя и родители в связи со скандалами вокруг фотографий школьных преподавателей в купальниках. Должны ли школы регулировать этот вопрос? Подробности...
Перейти а раздел…

Китай помогает России раскалывать Евросоюз

Председатель Си смог очаровать Эммануэля МакронаФото: Yoan Valat/Reuters
Китай активно скупает и раскалывает Европу. Именно так можно оценивать итоги недавнего визита Си Цзиньпиня в ряд стран ЕС. Помимо заключения колоссальных торговых контрактов, у этого визита есть и политическая составляющая – и в этом смысле действия Пекина явно играют на руку Москве. Каким образом? Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия единым махом смешала все карты США

Андрей Бабицкий, журналист
Дональд Трамп заявил, что Россия должна немедленно покинуть территорию Венесуэлы. Но в грозных требованиях американцев слышится не сила и уверенность в себе, а бесконечная обида и осознание собственной беспомощности. Подробности...

Неожиданные факты о благотворительности

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Допустим, вы абсолютно честный человек, все до копейки передали семье, нуждающейся в помощи. Семья взяла и… нет, даже не купила «Мерседес», а потратила все деньги на неправильное лечение у сомнительного врача. Вот и все. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Минобороны объявляет войну Голливуду

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Вас может раздражать пропагандистский пафос, но такова война 21-го века. В ней следить за психическим состоянием граждан нужно так же, как и за крепостью границ. Воевать за головы людей. В телевизоре, интернете и в кино. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как коллекторы издеваются над должниками

    За что королев красоты лишали титулов

    Как НАТО бомбило Югославию

      Перейти а раздел…

      Путину в Киргизии подарили коня и щенка

      Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
      Подробности...

      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
      Подробности...

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

          У кого вы предпочли бы взять деньги в долг?
          • У банка

          • У родственников

          • У друзей

          • Вообще не беру в долг

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Сбежавший с оружием солдат найден мертвым
            СМИ написали о позиции Путина по вопросу строительства ВМС Москва – КазаньГосдеп принялся угрожать мировым нефтекомпаниямНазвана вероятная причина крушения Boeing 737 MAX в ЭфиопииПентагон назвал траты на армию Украины за пять лет
            Названы наиболее вероятные претенденты на пост Терезы МэйНорвегия призналась в зависимости от России в случае ЧССтало известно о пробуксовке испытаний космического корабля Илона МаскаАктивисты из США собрались в Крым
            Президент Чехии признал воссоединение Крыма и России свершившимся фактомКоломойский назвал Порошенко виновным в провокации в Керченском проливеТрамп обозвал конгрессмена «маленьким заморышем»Бразилия призвала «устранить» присутствие российских военных в Венесуэле

            Главная тема


            Как Лаврентий Берия повлиял на распад СССР

            экономическая политика


            США пообещали, что Россия не сможет забрать вложенные в Венесуэлу средства

            «за зеленского»


            Пореченков захотел стать министром на Украине, а Охлобыстин – патриархом

            «стыдно вспоминать»


            Дана Борисова призналась в сексоголизме

            Видео

            выборы президента


            Названы условия третьего Майдана на Украине

            юбилей агрессии


            Кто и как придумал повод для расчленения Югославии

            «голубая кровь»


            Раскрыт всемирный допинговый заговор

            «приблизить базы к России»


            Бывший глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО

            вероятный противник


            Сопровождение американского бомбардировщика российскими истребителями сняли на видео

            Выборы на Украине


            Глеб Простаков: Слуги олигархов стали «друзьями народа»

            Современное искусство


            Сергей Худиев: Право оскорблять – это привилегия высших сословий

            Кровь Донбасса


            Анна Долгарева: Не отворачивайтесь от войны

            на ваш взгляд


            Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?

            Новак опроверг сообщения о продлении сделки ОПЕК+ только до конца сентября

            29 марта 2019, 09:51

            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати

            Глава Минэнерго Александр Новак опроверг сообщения агентства Reuters о том, что Москва пообещала Саудовской Аравии продлить договоренности по сокращению добычи только до конца сентября.

            «Мы не говорили этого. Мы в принципе сказали в Баку, что нам нужно время на мониторинг ситуации на рынке и посмотрим как будет развиваться ситуация в апреле. В мае - обсудим. Никаких заявлений и предположений я не делал. То, что там написано – (было сказано) не с моей стороны», – сказал Новак, передает ТАСС.

            Он также заявил, что министры стран ОПЕК+ пока не обсуждали сроки продления сделки по сокращению объемов добычи нефти и договорились рассмотреть этот вопрос в мае. Новак добавил, что в настоящее время нет предложений по дальнейшим параметрам сделки ОПЕК+.  

            Министр также отметил, что Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта. «Я думаю, что по среднесуточной добыче мы выйдем, да. Именно на конец марта», – сообщил он.

            В прошлом году Новак заявил, что сделка ОПЕК+ принесла России дополнительно 120 млрд долларов. 


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............