Сделка ОПЕК+ принесла России дополнительно 120 млрд долларов

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25 декабря, вторник | Последнее обновление — 02:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Россия гарантировала поставки газа Европе и без соглашения с Киевом
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Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу
Новогодний отпуск депутатов стал тестом на патриотизм
По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов
Где начнется Третья мировая война
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Почему «хромает» цифровизация школьных учебников
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В образовательной сфере переход на цифровой формат обучения является одной из ключевых задач для достижения цели войти в общемировой топ-10 стран по качеству общего образования. Подробности...
Даешь СССР-2.0! Простите – нет
Егор Холмогоров, Публицист
Нынешний неосоветский культ состоит из самых отвратительных обрезков советской эпохи. Такое ощущение, что все то, чем мы побрезговали тогда, теперь с аппетитом доедают неокоммунисты. Подробности...
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Уличный доллар уходит в прошлое
Наталья Осс, журналист, писатель
Табло обменников более двух десятилетий были символами новой экономической реальности, полной тревог. Идешь по улице и смотришь – ну как там курс-то, стоит? Или падает? Ваня, менять? Отпускные менять? Подробности...
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Большая пресс-конференция Путина
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Нужно ли отправлять Ту-160 в музей
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Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»
Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государстваПодробности...
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Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель
В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»Подробности...
Названа «Мисс Вселенная – 2018»
Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого годаПодробности...
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