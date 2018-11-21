Сделка ОПЕК+ принесла России дополнительно 120 млрд долларов

Министр энергетики России Александр Новак оценил результативность кооперации со странами ОПЕК.

По его словам, давать оценку нужно «в целом для экономики страны». Он сообщил, что за два года Россия «дополнительно заработала, по минимальным оценкам, 120 млрд долларов», пишет «Коммерсант».

Как подчеркнул Новак, низкая себестоимость добычи нефти и достаточно слабый курс рубля способствуют тому, что для российских компаний уровень цен на нефть не так важен, как для некоторых других участников соглашения, но «в целом для экономики, для бюджета низкая цена создает дополнительные вызовы», передает РИА «Новости».

Министр заверил, что кооперация стран в любом случае продолжится, так как соглашение «показало свою эффективность», хотя пока сложно предсказать срок его действия.

Цена нефти значительно упадет, если «отпустить» добычу, предоставив странам полностью использовать свой потенциал, заявил Новак.