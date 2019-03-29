Сбежавший с оружием солдат найден мертвым

Военнослужащий, с оружием самовольно покинувший воинскую часть в Тверской области, найден мертвым, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«Поисковой группой командования воинской части ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту без признаков жизни. При нем обнаружены оружие и боеприпасы», – передает РИА «Новости» сообщение ЗВО.

Напомним, солдат, проходивший воинскую службу по контракту, сбежал из воинской части в Тверской области, имя при себе оружие. Предполагалось, что он может скрываться на личном автомобиле марки Honda.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что в связи с бегством военнослужащего сотрудникам полиции Тверской области в обязательном порядке выдали бронежилеты. Для поиска военнослужащего создали оперативный штаб.