Стали известны подробности о сбежавшем солдате в Тверской области

Выяснилось, что самовольно покинувший воинскую часть во Ржеве солдат с автоматом проходил службу по контракту.

«Сегодня в районе 4.00 из воинской части во Ржеве сбежал военнослужащий-контрактник 1991 года рождения. При себе он имеет оружие. Ведутся мероприятия, направленные на розыск этого военнослужащего», – рассказали в ГУ МВД по Тверской области, передает ТАСС.

Отмечается, что беглец проходил службу в звании сержанта.

Позже в пресс-службе Западного военного округа также подтвердили данный инцидент.

«Военнослужащий по контракту одного из соединений Западного военного округа, дислоцированного в районе города Ржев, самовольно покинул территорию воинской части с оружием», – сказано в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что один из солдат сбежал из воинской части в Тверской области. В данный момент его разыскивают другие военнослужащие и полиция.