Вооруженный солдат сбежал из части в Тверской области

Военнослужащий с автоматом и боеприпасами самовольно покинул территорию воинской части в Тверской области.

Рядовой российских Вооруженных сил сбежал с оружием с территории воинской части, расположенной в городе Ржеве Тверской области.

«Он сбежал из 6-й бригады Воздушно-космических сил во Ржеве. У него с собой автомат Калашникова, каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож», – сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Личный состав воинской части поднят по тревоге, начался розыск беглеца. Военным помогают сотрудники полиции.

«Ориентировки на сбежавшего солдата отправлены в органы внутренних дел и военных комендатур по Тверской, Московской областям, а также по Москве», – добавил собеседник агентства.

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