Прослушка Абызова велась с 2017 года

Бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве, прослушивали по меньшей мере на протяжении двух лет, сообщают источники, знакомые с ходом расследования.

По словам источников РБК, вошедшие в материалы дела расшифровки телефонных разговоров между Абызовым и бывшим руководителем бизнес-группы RU-COM Николаем Степановым датируются 2017-2019 годами.

При этом переговоры были записаны спустя пять-семь лет после событий, с которыми связано уголовное дело.

СК предъявил Абызову и четырем его предполагаемым соучастникам обвинение в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Сам экс-министр свою вину не признал. В среду Басманный суд Москвы отправил Абызова и других фигурантов дела под арест по ходатайству следствия. При этом защита предложила внести залог в размере 1 млрд рублей за освобождение Абызова.