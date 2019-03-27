За Абызова предложен залог в 1 млрд рублей

Защита экс-министра открытого правительства Михаила Абызова предложила в суде за его освобождение залог в 1 млрд рублей.

«Такая мера пресечения гарантирует, что он не скроется и не будет пытаться помешать ходу следствия», – сказал в суде адвокат Абызова Александр Аснис, передает РИА «Новости».

Сторона защиты предлагает отпустить экс-чиновника под домашний арест, в то время как следствие настаивает именно на аресте.

Абызова подозревают в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества. Абызов был заключен под стражу, но своей вины не признал. В суде он отверг все обвинения и заявил о готовности сотрудничать со следствием.