Абызов не признал вину

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов категорически не признает себя виновным в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества, заявил его адвокат Александр Аснис.

Басманный суд Москвы 27 марта рассмотрит вопрос о мере пресечения для Абызова, передает РИА «Новости».

Источник в правоохранительных органах сообщил, что следователи провели очные ставки по делу экс-министра.

Абызова после завершения следственных действий, вероятно, поместят в изолятор временного содержания.

Следствие будет добиваться ареста Абызова.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что Абызов после ареста может попасть в СИЗО, где в свое время содержался бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

Следователи не исключают, что в ходе расследования в деле экс-министра могут появиться новые эпизоды и фигуранты, возможны новые задержания.

В декларации с данными о доходах первых лиц государства за 2017 год сообщается, что Абызов арендует помещение в загородном доме в Италии площадью 335 кв. м. Его дети безвозмездно используют жилой дом в Великобритании площадью 211 кв. м и «иное недвижимое имущество» в Италии площадью 335 кв. м.

По данным Forbes, состояние Абызова в 2018 году оценивалось в 600 млн долларов.

Напомним, Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Оперативникам удалось заманить Абызова в Россию из-за границы для задержания «на день рождения одного из его бывших коллег». Абызов в последнее время жил в США и Италии.