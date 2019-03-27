Абызов в суде отверг обвинения

Экс-министр открытого правительства Михаил Абызов отверг в суде обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества.

«Расплывчатые формулировки обвинения я не могу детально оценить и обсуждать. С предъявленными обвинениями категорически не согласен. Вину не признаю, преступных действий не совершал и тем более не использовал свое служебное положение министра», – сказал Абызов в Басманном суде Москвы, передает РИА «Новости».

Он отметил, что готов сотрудничать со следствием, чтобы доказать невиновность.

Прокурор во время заседания суда поддержал ходатайство об аресте Абызова, передает ТАСС.

Напомним, Абызова подозревают в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества. Абызов был заключен под стражу, но своей вины не признал.