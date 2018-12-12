Суд арестовал экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Защита предлагала в суде 1 млрд рублей в залог за освобождение экс-чиновника.

Абызова подозревают в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества. Абызов был заключен под стражу, но своей вины не признал. В суде он отверг все обвинения и заявил о готовности сотрудничать со следствием.