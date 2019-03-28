В Северной Осетии задержали подозреваемого в краже икон из монастыря во Владимире

Полицейские в Северной Осетии задержали 25-летнего уроженца Северо-Кавказского региона, укравшего три иконы из монастыря во Владимирской области.

«В дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району Владимирской области обратился настоятель монастыря, который сообщил, что полтора года назад он доверил мужчине, проживавшему в обители, передачу трех икон на реставрацию. Однако возвратил злоумышленник только одну из святынь», – сказано в сообщении на сайте управления МВД по Владимирской области.

После пропажи икон мужчина стал избегать общения с правоохранительными органами, а потом покинул монастырь, где проживал почти 4 года. Затем его объявили в федеральный розыск.

Выяснилось, что мужчина ранее был судим за совершение имущественного преступления. В этой краже он сознался, заявив, что продал похищенные иконы за 670 тыс. рублей. По решению суда сейчас он заключен под стражу.

В январе сообщалось, что в Государственном историческом музее пропала одна из икон. Позже выяснилось, что экспонат пропал еще в прошлом году, однако тогда сотрудники в полицию не сообщили.