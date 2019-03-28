Против саентологов в Москве возбудили уголовное дело

Следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело в отношении адептов так называемой Церкви саентологии, рассказал источник в силовых органах.

В настоящее время по делу проходят оперативно-следственные действия, передает РИА «Новости».

Ранее источники сообщали о проведении следственных действий в саентологической церкви в Санкт-Петербурге по уголовному делу, связанному с обманутыми дольщиками.

В июне 2017 года в Петербурге сотрудники ФСБ провели обыски саентологической церкви по делу о незаконном предпринимательстве. Тогда же был арестован одного из учредителей саентологической церкви Ивана Мацицкого.