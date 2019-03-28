Оперативники пришли в саентологическую церквь в Петербурге

Оперативно-следственные действия начались в «Церкви саентологии Санкт-Петербурга» по уголовному делу, связанному с обманутыми дольщиками, сообщил источник в правоохранительных органах.

Саентологические материалы признаны в России экстремистскими, а ряд саентологических организаций был признан экстремистскими сообществами.

Источник сообщил, что силовики проводят оперативно-следственные мероприятия в помещениях так называемой Церкви саентологии Санкт-Петербурга, «иных российских представительствах международной церкви саентологии в Москве и Московской области, а также в местах проживания ряда членов данной религиозной организации в Москве в рамках уголовного дела, связанного с обманутыми дольщиками», передает ТАСС.

Уголовное дело было возбуждено следователями ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. В пресс-службе УФСБ подтвердили информацию о проводящихся мероприятиях, не раскрывая их сути.

Ранее стало известно, что в Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал третье уголовное дело в отношении саентолога Екатерины Заборских, ранее осужденной за хищения.

По версии следствия, Заборских, являяесь председателем правления потребительских обществ «Олимп», «Вилла Валлей», ЖСК «Суздальский дворик» и «Троицкая гора», заключила договоры о предоставлении жилья и участии в хозяйственной деятельности обществ почти на 3,5 млн рублей.

У представляемых Заборских юридических лиц отсутствовали разрешения на строительства и права собственности на земельные участки. Следователи считают, что полученные деньги она похищала.

Полтора года назад Заборских приговорили к шести с половиной годам колонии за мошенничество с деньгами пайщиков, которые она перевела на счета саентологической церкви.

Похищенная тогда сумма составила 130 млн рублей. В ноябре 2018 года суд признал Заборских виновной в похищении еще 30 млн рублей и приговорил ее к восьми с половиной годам колонии общего режима.

Напомним, в декабре 2017 года отдали под суд лидера уральских саентологов.