Украина собралась депортировать в Россию журналистку Бондарь

В связи с нарушением миграционного законодательства Украина решила депортировать в Россию журналистку издания «Украина.ру» Маргариту Бондарь.

«За нарушение миграционного законодательства Государственной миграционной службой принято решение о принудительном выдворении в срок до 31 марта этого года Маргариты Бондарь с территории Украины с запретом въезда на три года», – цитирует ТАСС заявление пресс-службы СБУ.

Летом 2017 года представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир направил главе МИД Украины Павлу Климкину письмо, в котором заявил, что обеспокоен практикой Киева по задержанию и высылке из страны иностранных журналистов. Чуть ранее он призывал Украину прекратить аресты и депортацию журналистов.

Это заявление было сделано после задержания и депортации журналистки Первого канала Анны Курбатовой. После выдворения из страны Курбатовой в Совете Европы депортацию российских журналистов с Украины также сочли угрозой.