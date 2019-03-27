Названы высокопоставленные поручители за Абызова

За бывшего главу министерства по делам Открытого правительства Михаила Абызова готов поручиться глава Роснано Анатолий Чубайс.

Также за Абызова готовы поручиться экс-глава администрации президента Александр Волошин, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и зампред Внешэкономбанка Наталья Тимакова, пишет РИА «Новости» со ссылкой на адвоката.

Ранее за экс-министра Открытого правительства предложили залог в 1 млрд рублей.

Напомним, Абызова подозревают в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества. Он был заключен под стражу, однако своей вины не признал. В суде он отверг все обвинения и заявил о готовности сотрудничать со следствием.