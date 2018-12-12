Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова

Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.

«Негативно», – ответил Силуанов, отвечая на вопрос, как он относится к задержанию Абызова.

Вице-премьер добавил, отвечая на вопрос о том, верит ли он в виновность или невиновность бывшего министра, что в ситуации разберется суд, передает РИА «Новости».

«Надеюсь, что все будет хорошо», – сказал он.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с задержанием Абызова говорит о серьезной борьбе с коррупцией в России.

Напомним, Абызов оказался в центре внимания во вторник – по возвращении из Италии, где он жил в последнее время, экс-министр, заподозренный в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества, был заключен под стражу.

Сообщалось, что оперативникам удалось заманить Абызова в Россию «на день рождения одного из его бывших коллег».

В Кремле назвали неправомерными разговоры о том, что дело в отношении Абызова является примером вмешательства силовых органов в экономические споры.