В Кремле прокомментировали задержание Абызова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неправомерными разговоры о том, что дело в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова является примером вмешательства силовых органов в экономические споры.

Пескова в контексте ареста Абызова попросили пояснить, как соотносится это экономическое дело с неоднократными заявлениями Владимира Путина о том, что нужно снижать вовлечение силовых органов в экономические споры хозяйствующих субъектов.

«Единственное, что хочу сказать: мы с вами ничего не видим... Разве вы видели материалы этого дела? Не видели. И мы тоже не видели. Это видели только правоохранительные органы. Поэтому так говорить абсолютно неправомерно, это скорее на грани каких-то эмоций и такой схоластики», – ответил Песков, передает РИА «Новости».

Также Песков указал, что в Кремле оставляют политологам и праздным зевакам рассуждения о продолжении атаки на либеральных политиков в связи с делом Абызова.

Комментируя мнения о том, что экс-министра якобы уговорили приехать в Россию, чтобы задержать, Песков заявил: «Почему он вывезен в Россию? Мне, честно говоря, неизвестно, вывезен ли он в Россию. Слушайте, пишут у нас... не читайте все, что пишут».

Он также заявил, что у Кремля нет и не может быть позиции по задержанию Абызова. «Здесь важна позиция следственных органов, существуют определенные подозрения, обвинения. Они предъявлены, насколько мы знаем, официально», – сказал он, напомнив, что «только суд может признать Абызова виноватым в чем бы то ни было».

Кроме того, Песков заявил, что не знает, обсуждали ли Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев задержание экс-министра. «Они говорят очень много, это постоянный рабочий процесс президента и правительства. Они в день говорят по несколько раз, это совершенно нормально. Но говорили ли они по этой теме, я не знаю», – сказал он.

Напомним, ушедший в тень после отставки экс-глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания во вторник. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества, был заключен под стражу. При этом оперативникам удалось заманить Абызова в Россию «на день рождения одного из его бывших коллег».