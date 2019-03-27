Матвиенко сочла задержание Абызова знаком, что неприкасаемых нет

Ситуация с задержанием экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова говорит о серьезной борьбе с коррупцией в России, неприкасаемых нет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Матвиенко заявила, что «Абызову предъявлено очень серьезное обвинение, это свидетельствует о том, что в России идет реальная борьба с коррупцией, неприкасаемых нет, какие бы посты они ни занимали», передает РИА «Новости».

Спикер отметила, что законодательство в полной мере регулирует деятельность госслужащих, «нужно усилить контроль за его исполнением».

«Если в ходе следствия будет доказано, что у Абызова были офшоры, это еще больше повысит его ответственность», – добавила она.

Напомним, экс-глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания во вторник. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества, был заключен под стражу.

Сообщалось, что оперативникам удалось заманить Абызова в Россию «на день рождения одного из его бывших коллег».

При этом в Кремле назвали неправомерными разговоры о том, что дело в отношении Абызова является примером вмешательства силовых органов в экономические споры.