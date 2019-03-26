Сын Дацика заявил об избиении отцом

Сын скандально известного российского бойца Вячеслава Дацика, который недавно вышел из тюрьмы, заявил, что его избил отец.

14-летний подросток рассказал, что отец избил его на занятиях в фитнес-клубе в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Со слов ребенка, в фитнес-клубе на Большой Семеновской его избил отец Вячеслав Дацик 1980 года рождения», – заявил собеседник агентства.

По его словам, врачи диагностировали у подростка ушибы, ссадины, кровоподтеки на шее, лице, груди и животе.

В настоящий момент следователи проводят проверку. Выясняются обстоятельства инцидента.

Вячеслав Дацик неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В конце февраля он вышел на свободу в связи с истечением сроков давности по делу о «голом марше» проституток.

Напомним, в мае 2016 года сразу после выхода из колонии Красноярска, где Дацик сидел за разбой, боец отправился в бордель на 11-й линии Васильевского острова и заставил сотрудниц и посетителей заведения пройти обнаженными до ближайшего отдела полиции.

В марте 2018 года его осудили за погром в борделе и отправили в колонию строгого режима.