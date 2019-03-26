Директор школы рассказал об инциденте с раненной ножом девочкой

Руководитель учебного заведения отметил, что конфликтов в школе, где учится пострадавшая от ножевого ранения девятиклассница, в понедельник не было.

«25 марта в девятом часу вечера поступила информация о том, что учащаяся 9-го класса нашей школы получила травму и направлена в больницу. В этот день никаких конфликтов в стенах школы не было, девочка ушла домой после уроков», – сообщил РИА «Новости» директор школы Константин Петров.

Он отметил, что лично контролирует данную ситуацию и находится постоянно на связи с родителями учащейся.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

Школа

Общество

Интернет

Нет никакого роста



В СК также прокомментировали этот случай. «По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК по Москве проводится доследственная проверка», – сообщила старший помощник руководителя СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее стало известно, что 25 марта несовершеннолетняя школьница была госпитализирована в Москве с ножевым ранением. По предварительным данным, она получила ранение в школе от другой ученицы, но скрыла это от учителей и одноклассников. Вечером того же дня мама школьницы обнаружила рану.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают работников школы, одноклассников и родителей подростков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.