На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможных ракетных обстрелах, прозвучали в граничащих с сектором Газа районах Израиля, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В Армии обороны Израиля уточнили, что сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот и региональных советах Шаар ха-Негев, Эшколь и Сдот-Негев, передает ТАСС.

В 22.00 по местному времени (23.00 мск) 25 марта, согласно заявлениям арабской стороны, между палестинцами и израильтянами вступил в силу режим прекращения огня.

Напомним, в понедельник утром Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить силой на ракетный обстрел еврейского государства со стороны сектора Газа.

После этого в Сети появилось видео авиаудара ВВС Израиля по офису лидера ХАМАС в Газе. Израиль также стянул к Газе дополнительные военные подразделения.