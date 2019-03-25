Источник опроверг связь визита российских военных в Венесуэлу с угрозой вторжения США

Визит российских военнослужащих в Каракас не связан с угрозой возможного вторжения США и их союзников в Венесуэлу, рассказал информированный источник.

«Это никак не связанные между собой вещи. Речь идет об обсуждении контрактов, которые были заключены еще задолго до начала венесуэльского кризиса – передает сообщение источника РИА «Новости».

Подробности переговоров информатор комментировать отказался, отметив, что визит российской делегации проходит «в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами». Комментируя информацию о якобы разворачивании Венесуэлой российских противоракетных систем С-300, источник сказал, что контракты на их поставку в последнее время не заключались и что Каракас получил эти системы еще в 2013 году.

Ранее появилось сообщение о прибытии в Венесуэлу российских самолетов – военно-транспортного Ан-124 с 35 тоннами груза и пассажирского Ил-62 с 99 военнослужащими. Среди прибывших якобы находится начальник Главного штаба Сухопутных войск – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о «неконструктивном» поведении Москвы в отношении Венесуэлы.