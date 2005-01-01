Служба безопасности Украины заявила, что Василий Прозоров, давший пресс-конференцию в Москве, действительно работал в ведомстве, но якобы был уволен из-за «служебного несоответствия».

Как говорится в заявлении СБУ в Facebook, «Василий Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Украины за служебное несоответствие – систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера».

«Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ «достойных» людей. Но это чудовище должно помнить судьбу Иуды. Дело лишь времени», – добавили в ведомстве.

В понедельник бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров выступил с рядом заявлений на пресс-конференции в Москве. Так, он заявил, что после Майдана работал на российские спецслужбы, сообщил, что Киев изначально предполагал большое количество жертв среди населения Донбасса. Он также рассказал, что СБУ в 2014 году выступала за отказ от образа россиян как братского народа.

Также, Прозоров подтвердил существование на Украине тайных тюрем и заявил, что украинские спецслужбы ликвидировали многих лидеров и боевых командиров самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Кроме того, он считает, что к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе причастен Киев.