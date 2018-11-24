Тутберидзе рассказала о странном уходе Медведевой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, насколько тяжела для нее оказалась Олимпиада 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Тутберидзе опубликовала обращение, написанное еще год назад. По ее словам, тогда друзья запретили ей публиковать этот текст. «Странные, смешанные чувства в душе. Казалось бы, вот апогей спортивных достижений и профессионального счастья, столько лет безостановочной работы, две личных медали на Олимпиаде (золото и серебро). Целых две. Ну, радуйся, ну хотя бы улыбнись. А в душе стоит комок, комок невысказанной боли», – приводит «Ридус» ее слова.

Этери Тутберидзе рассказала, что перед Олимпиадой, в день отъезда на сборы в Японию, ее мать попала в больницу. У женщины диагностировали рак головного мозга.

На ваш взгляд За кого из российских фигуристок вы больше болеете? За Алину Загитову

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«Дальше как в тумане. Моя дочь живет в общеобразовательной школе, чтобы не жить дома одной. Моя мама находится в больнице в тяжелейшем состоянии. Слезы моей дочери по телефону, которая осталась в Москве в одиночестве. Борьба за жизнь матери, у которой безутешный диагноз. Олимпиада. Медали. Награждение. Люди поздравляют, заглядывают в глаза и ищут ответную радость, а ее как будто нет. Боль…» – написала Тутберидзе.

В Москве Этери вместе с врачами начала бороться за жизнь матери, «пусть и не очень осознанную», по ее признанию.

«Дальше – странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200 процентов из 100 возможных в спорте. Обвинения, от которых больнее уже и не становится», – сказала Тутберидзе.

«И вот, по прошествии почти года, я могу сказать. Я перелистнула [эту страницу жизни]. Спасибо моим друзьям, близким и моим родителям», – заключила она.

Напомним, фигуристка Евгения Медведева, получив серебро Олимпиады-2018 и уступив Алине Загитовой, сменила тренера Этери Тутберидзе на канадца Брайана Орсера и уехала тренироваться за границу. За этим последовал спад в ее спортивных результатах: по итогам чемпионата России Медведева заняла седьмое место, не смогла пробиться в финал Гран-при и не выступала на чемпионате Европы в Минске.

В феврале Медведева победила в женском одиночном катании в финале Кубка России, который прошел в Великом Новгороде.

На чемпионате мира в Японии победу одержала Алина Загитова, Евгения Медведева показала третий результат.