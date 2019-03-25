S7 Space расторгнет контракт на производство ракет на «Южмаше»

Контракт на производство на украинском «Южмаше» 12 ракет «Зенит» для пусков с плавучего космодрома «Морской старт» будет расторгнут, подтвердили в S7 Space.

О расторжении контракта в ближайшее время ранее сообщали источники в ракетно-космической отрасли и один из сотрудников S7 Space, а сейчас информацию подтвердила и совладелец группы S7 Space Наталья Филева, пишет РИА «Новости».

Однако точные сроки расторжения контракта в данный момент не известны. «Пока не знаем», – ответила Филева.

В самом «Южмаше» ранее заявляли, что официальных сообщений от заказчика о возможном прекращении контракта им не поступало, а они в этом вопросе инициатором выступать не намерены.

Как рассказал научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, предполагаемый разрыв контракта можно объяснить отсутствием перспектив сотрудничества России и Украины в космической сфере в нынешних условиях.

Напомним, компания S7 Sea Launch Limited (входит в группу S7, которая владеет плавучим космодромом «Морской старт») и «Южмаш» заключили контракт на производство 12 ракет «Зенит» в апреле 2017 года.