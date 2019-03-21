«Южмаш» не получал сообщений об остановке контракта на поставку ракет «Зенит»

Украинское предприятие «Южмаш» не получало от российской частной компании S7 Space сообщений о прекращении контракта на поставку ракет «Зенит».

«В настоящее время «Южмаш» не имеет официальных сообщений от заказчика (S7 Space) относительно предполагаемого прекращения контракта. Со своей стороны «Южмаш» не намерен выступать инициатором в этом вопросе», – говорится в сообщении на сайте предприятия.

Ранее источники сообщали, что российская частная компания S7 Space, владеющая плавучим космодромом «Морской старт», решила прекратить выполнение заключенного в 2017 году контракта на производство на украинском предприятии «Южмаш» 12 ракет-носителей «Зенит».

В то же время появилась информация, что S7 Space разрабатывает собственную многоразовую ракету на основе эскизного проекта ракеты «Союз-5» (создается РКК «Энергия»). Носитель в компании получил условное название «Союз-7» и «Союз-7SL» (Sea Launch – «Морской старт»).