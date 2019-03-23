Выведенный на техобслуживание спутник «Глонасс» вернули в эксплуатацию

Спутник «Глонасс-М» под номером 745 введен в эксплуатацию после техобслуживания, сообщили в Информационно-аналитическом центре координатно-временного и навигационного обеспечения.

Сообщается, что в данный момент спутник «используется по целевому назначению», передает ТАСС.

Космический аппарат был выведен на техобслуживание 20 марта.

При этом спутник номер 720, выведенный на техобслуживание в тот же день, еще не введен в эксплуатацию.

На сегодняшний день в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один – в резерве.

Напомним, в феврале спутник «Глонасс» вывели на техобслуживание из-за погрешности.