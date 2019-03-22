На пляже в Крыму нашли авиабомбы

Две фугасные бомбы ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны были уничтожены специалистами Керченского специального морского отряда ГУ МЧС по республике Крым на пляже села Поповка в западной части полуострова.

«Специалисты по разминированию МЧС при содействии 5-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Республике Крым провели операцию по обезвреживанию двух фугасных авиационных бомб (ФАБ-50), которые были обнаружены в акватории центрального пляжа с. Поповка», – передает сообщшение пресс-службы ведомства РИА «Новости» .

Бомбы находились на расстоянии 200 м от берега на глубине около четырех метров.

Сообщается, что взрывоопасные предметы сохранили свою боевую способность со времен Великой Отечественной войны. В результате операции боеприпасы были успешно уничтожены на месте их обнаружения, все меры безопасности были соблюдены.

Место обнаружения обследовали специалисты группы подводного разминирования и водолазных работ Керченского специального морского отряда ГУ МЧС России по республике Крым. После подрыва совершено повторное погружение водолазов для осмотра территории на наличие иных взрывоопасных предметов, в итоге ничего не обнаружено.

В январе бомбу этого же периода обнаружили в Севастополе.