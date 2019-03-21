Адвокат: По закону полиция не может предоставить охрану экс-жене Грудинина

Законодательная система России не предусматривает возможности обеспечения безопасности участникам гражданского процесса; как правило, вопрос защиты своего здоровья и жизни приходится решать самостоятельно, заявила адвокат и эксперт по семейному праву Сталина Гуревич.

Гуревич с сожалением констатирует, что в ситуациях, когда речь идет о разделе между сторонами больших денег, часто возникают разного рода конфликты, передает РАПСИ.

«В моей практике, как адвоката по семейному праву, при разделе имущества между состоятельными людьми конфликты не редкость. Другой вопрос, что в нашей законодательной системе отсутствует возможность обеспечения такой безопасности, о которой просит Ирина Грудинина. Защита предусмотрена для потерпевших и свидетелей в уголовном деле, но когда такого дела нет – никакой защиты быть не может. Либо же речь о 119 статье УК об угрозе убийством или тяжкого причинения вреда здоровью», – сказала адвокат.

Она подчеркнула, что «угроза должна быть реальной, и должен быть установлен состав преступления», потому «люди из этих ситуаций по-разному выходят: идут на уступки, пытаются примириться или сами нанимают охрану».

Как указано в обращении Грудининой, оно является «вынужденным». Заявитель сообщает, что в 2018 году на основании решения суда был расторгнут брак между ней и ее супругом.

«В настоящее время в Видновском городском суде проходит судебное разбирательство по моему иску о разделе совместно нажитого имущества. Грудинин является директором и владельцем большого количества акций ЗАО «Совхоз имени Ленина»... Помимо этого, Грудинин является собственником иного имущества и финансовых активов в России и за рубежом... Он обладает серьезными финансовыми возможностями и административным ресурсом», – указано в документе.

В связи с этими обстоятельствами бывшая жена Грудинина выражает беспокойство за свою жизнь и здоровье. Она просит правоохранительные органы принять соответствующие меры, так как самостоятельно не имеет возможности обеспечить свою безопасность.

Напомним, Грудинин в июле 2018 года подал на развод после 38 лет брака. В ходе судебных слушаний выяснилось, что у него кроме взрослых сыновей есть несовершеннолетние дети от другой женщины, что он подтвердил в интервью.

Кроме того, председатель совета депутатов подмосковного Видного Игорь Коршаков отмечал, что в ходе бракоразводного процесса стало известно о наличии у Грудинина зарубежных офшоров.

Бывшая жена Грудинина требует 22% ЗАО «Совхоз имени Ленина» – половину из 44%, принадлежащих Грудинину напрямую. Также она намерена взыскать 10% акций, которые находились у ООО «Универсальная Финансовая Компания». Эта компания контролировалась Bontro LTD.

Она не исключала, что будет добиваться ареста имущества экс-супруга после получения им мандата депутата Госдумы. В четверг, 21 марта, стало известно, что Центризбирком отказал КПРФ в передаче мандата Павлу Грудинину.

Также сообщалось о рассмотрении искового заявления ООО «ИКЕА Мос Торговля и Недвижимость» о взыскании около 80 млн рублей с ООО «ТТ Девелопмент», учредителем которого является Грудинин.