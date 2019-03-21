Порошенко раскритиковали в Сети за передачу новой техники ВСУ

Пользователи Сети раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за передачу новой техники вооруженным силам страны.

«Сегодня в Староконстантинове на Хмельнитчине передал нашим военным более 400 единиц вооружения и военной техники, в том числе впервые – беспилотные комплексы оперативно-тактического уровня Bayraktar TB2», – написал Порошенко в Facebook.

Однако пользователи Сети усомнились, что глава государства, делая подобные заявления, тратил на закупку вооружения собственные средства.

«Что означает «Порошенко передал»? Из своего собственного авиапарка, или как? Космос на мозг давит, или томос в голову ударил?» – написала Екатерина Хворостовская.

«Вооружение армии право или обязанность президента? Передал своими средствами или налогоплательщиков? Почему передача техники происходит именно перед выборами?» – задался вопросом Сергей Михайловский.

«А одному мне режет фраза «Порошенко передал...», это как? Купил и передал?» – указал Никита Рубан.

«Сам изготовил?» – сыронизировала Татьяна Василиади, передает РИА «Новости».

«Все правильно. Он все деньги Украины давно считает своими», – добавил Владимир Максимов.

Ранее пользователи Сети высмеяли фото с президентом Украины Петром Порошенко, на котором он снят сидящим рядом с пятилитровой бутылью воды.