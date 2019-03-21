ФБР взялась за проверку Boeing 737 MAX 8

Сотрудники Федерального бюро расследований США присоединяются к проверке процедуры сертификации самолетов модели Boeing 737 MAX 8, эксплуатация которых приостановлена в ряде стран после катастрофы в Эфиопии, пишет The Seattle Times со ссылкой на источники.

По информации издания, содействовать аппарату генерального инспектора министерства транспорта США в проведении такой проверки будет подразделение ФБР в Сиэтле (штат Вашингтон), расположенное в непосредственной близости от завода Boeing в Рентоне, передает ТАСС.

Во вторник министр транспорта США Элейн Чао направила запрос генеральному инспектору своего ведомства Калвину Сковелу о проведении всеобъемлющей проверки процедуры сертификации Boeing 737 MAX 8.

Накануне сообщалось, что корпорация Boeing на фоне кризиса после крушений самолетов линейки 737 MAX провела кадровые перестановки.

Напомним, после авиакатастрофы Boeing-737 MAX 8 в Эфиопии, в которой погибли 157 человек (включая трех россиян), во многих странах мира, в том числе в США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.