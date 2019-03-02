Кудрин раскритиковал базы данных российских министерств

Уровень информатизации большей части российских министерств низок, базы данных редко обновляются, несмотря на то, что на это выделяются каждый год около 100 млрд рублей, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Качество настолько разное, просто как небо и земля. Есть передовые министерства, где очень читаемые материалы или более-менее сопоставимые данные, репрезентативные. Но в большинстве случаев это очень слабые базы данных, недостоверные, необновляемые, ими очень тяжело пользоваться», – отметил Кудрин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Счетная палата нуждается в более строгих данных, той информацией, которую предоставляют министерства, не всегда можно воспользоваться.

«И в этом смысле деньги затрачены, а у нас в год сейчас тратится на информатизацию всех министерств и ведомств 100 млрд рублей. Мы можем, конечно, сказать про низкую эффективность и результативность такой информатизации», – пояснил глава Счетной палаты.

Он добавил, что ведомство работает над мерами, которые помогут поднять уровень информатизации министерств.

Кудрин также заверил, что концепция цифровизации Счетной палаты примут в течение месяца.

«Она подготовлена на три года. Конечно, это первый этап, потому что скорее базируется на том, как улучшить работу соответственных систем и баз данных для целей улучшения работы наших аудиторов (как я сказал, мы создали образ «цифрового аудитора»)», – поделился Кудрин.

Он отметил, что мечтает о том, чтобы 30% рутинной работы было переведено «в цифру», которая бы стала дистанционной. «Это должно повысить нашу производительность и перевести наш потенциал больше в аналитическую цифру», – сказал глава Счетной палаты.