В ЛНР подтвердили обострение конфликта в Донбассе

Официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась.

Ранее глава объединенных сил Украины Сергей Наев сообщал, что ситуация в Донбассе с начала года обострилась.

«Мы можем подтвердить слова Наева, обстановка, действительно, обострилась. С одним нюансом: резкое ухудшение ситуации на линии боевого соприкосновения происходит именно по вине ВС Украины», – сказал Марочко, передает РИА «Новости».

По его словам, ВСУ стали гораздо чаще обстреливать территорию ЛНР и применять при этом запрещенное вооружение.

«В преддверии выборов военно-политическое руководство Украины не заинтересовано в перемирии, поэтому украинская сторона целенаправленно дестабилизирует обстановку в регионе», – заключил представитель республиканской Народной милиции.

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что два поселка в республике были обесточены из-за обстрелов украинских военных, передает «Донецкое агентство новостей».

«В 09:30 вооруженные формирования Украины открыли целенаправленный огонь по трансформаторной подстанции «Раздольная» 35 кВт в селе Васильевка. В результате обстрела два трансформатора выведены из строя. На данный момент села Васлильевка и Красный Партизан остаются без электроэнергии», – сообщил Якубов.

Он уточнил, что энергетики уже отправились на места для ремонта поврежденных участков.

В конце февраля писатель Захар Прилепин сообщил о больших потерях в Донбассе.