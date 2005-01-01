Генштаб России рассказал о новой стратегии Пентагона «Троянский конь»

Пентагон начал разработку новой стратегии ведения военных действий «Троянский конь», суть которой заключается в использовании протестного потенциала «пятой колоны» для дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов.

Герасимов заявил на конференции, посвященной развитию военной стратегии, что «Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили «троянский конь», передает РИА «Новости».

Суть стратегии «заключается в активном использовании протестного потенциала «пятой колоны» в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам».

Он отметил, что Россия «готова к предотвращению любой из этих стратегий». Так, в последние годы «военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников».

Подчеркивается, что основой ответа России является «стратегия активной обороны», которая с учетом оборонительного характера военной доктрины страны предусматривает проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.

«Именно обоснование разрабатываемых мер должно составлять научную деятельность военных ученых. Это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства. Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди», – добавил Герасимов.

Начальник Генштаба заявил также, что современные конфликты характеризуются привлечением средств экономического, политического, дипломатического, информационного давления и демонстрацией военной мощи в интересах усиления эффективности невоенных мер.

Геополитические соперники России «не скрывают, что собираются достигать политические цели не только в ходе локальных конфликтов с ограниченными целями», готовясь «к ведению войн с «высокотехнологичным противником», с задействованием высокоточных средств поражения с воздуха, моря и из космоса, с активным ведением информационного противоборства».

Герасимов указал, что «США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики». Они прорабатывают «военные действия наступательного характера, такие как «глобальный удар», «многосферное сражение», используются технологии «цветных революций» и «мягкой силы».

Целью являются «ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, смена законно избранных органов государственной власти».

Это наблюдалось в Ираке, в Ливии и на Украине, а теперь происходит в Венесуэле.

В этих условиях Вооруженные силы России должны быть готовы к ведению войн и вооруженных конфликтов нового типа с использованием «классических» и «асимметричных» способов действий.

Потому «первостепенное значение для развития теории и практики военной стратегии приобретает поиск рациональных стратегий ведения войны с различным противником».

Напомним, в феврале стало известно, что США объявили о разработке стратегии «троянского коня» против России.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в комментарии газете ВЗГЛЯД дал оценку новой стратегии Пентагона.