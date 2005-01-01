США объявили о разработке стратегии «троянского коня» против России

Пентагон создает новую стратегию ведения боевых действий против России и Китая, предполагающую «скрытное вторжение» вглубь территории противника, заявил глава штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн.

Он указал, что Вашингтон начал разрабатывать новую стратегию в ответ на «угрозы» со стороны России и Китая. В стратегии будут задействованы все рода американских войск, а главную роль будет играть истребитель F-35, который выступит в виде координационного штаба для наступления. Идея заключается в том, чтобы нанести удар по слабым местам противника, избегая столкновения с сильными сторонами.

«Это фундаментальное изменение, как в культурном, так и в техническом плане», – сказал Голдфайн, отметив, что новая стратегия даст американским войскам «асимметричные преимущества» перед противником.

По словам Голдфайна, разработка стратегии займет около года, затраты на нее составят около 135 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Как сообщает издание Telepolis, новая стратегия США напоминает тактику «троянского коня», однако как Вашингтон будет реализовывать эту концепцию с учетом наличия у России и Китая современных видов вооружений, способных успешно противостоять американским, остается загадкой.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил, что Россия не намерена первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, но в случае размещения ракет США в Европе Москва будет вынуждена принять зеркальные меры.

Также президент отметил, что скорость перспективных российских вооружений позволяет размещать носители в нейтральных водах, поэтому не нужно приближаться к берегам того или иного государства. Он также предложил американцам посчитать скорость и дальность перспективных комплексов России.