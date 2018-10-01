Американскую стратегию «троянского коня» против России назвали «бредом сивой кобылы»

«Вся эта стратегия «троянского коня» из серии попугать. Все это явно приукрашено», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. Так он ответил на разработку Пентагоном стратегии «троянского коня» против России и Китая. Центральная роль в этой стратегии отводится истребителям-невидимкам F-35.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России (2007–2009 гг.) полковник Сергей Хатылев усомнился в том, что США смогут на деле применить в отношении России стратегию «троянского коня», которую Пентагон намерен разработать в течение года. Как заявил глава штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн, центральная роль в этой стратегии отводится истребителям-невидимкам F-35, которые, проникнув на вражескую территорию, начнут координировать действия других родов войск по нанесению удара по «слабым сторонам» противника.

«Это бред сивой кобылы. Самолет F-35 – это даже не тактическое звено, это действие в паре или одиночно. На сегодняшний день F-35, согласно официальной информации, имеет тысячи недостатков, которые необходимо устранить в ближайшее время, чтобы его реально применять в бою в Сирии и на других театрах военных действий», – отметил Хатылев.

По его словам, самолет с «тысячей недостатков» невозможно скрытно перегнать с территории США в Европу, а оттуда применить против России, которая имеет противоракетную и противовоздушную оборону.

«На сегодняшний день на дежурство поставлена станция загоризонтной локации типа «Воронеж», которая обнаружит за тысячу километров пятикопеечную монету на высоте 30 километров. F-35 с использованием всех своих возможностей по постановке помех и технологий малозаметности представляет собой видимый объект размером не менее половины квадратного метра», – пояснил эксперт.

Хатылев подчеркнул, что применять скрытно войска, даже при координации за счет F-35 – это нереально. Эксперт выразил мнение, что США, объявляя о подобных планах, нагнетают психоз.

«Вся эта стратегия «троянского коня» из серии попугать. Все это явно приукрашено. Американцам очень невыгодно вступать в гонку с новыми российскими образцами вооружений и техники. Их стратегия вызывает смех и недоумение. Это говорит о бессилии. Возможно, это информационная война, в которой США достигли очень больших успехов. У американцев технологии информационных войн развиты на два порядка выше, чем в России», – подытожил Сергей Хатылев.