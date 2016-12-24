Что такое троянский конь по-американски

Пентагон приступил к разработке стратегии по скрытому вторжению в Россию и Китай, которую уже сравнили с троянским конем. Ключевая роль отводится истребителю F-35, который станет координационным штабом для всех родов американских войск. Затраты на разработку стратегии оцениваются в 135 миллиардов долларов. Насколько эта стратегия способна угрожать России и чем отвечать на нее?

Глава штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн рассказал о создании Пентагоном стратегии ведения боевых действий против России и Китая по «скрытному вторжению» вглубь территории противника. В ней планируется задействовать все рода войск, но главная роль отводится истребителям пятого поколения F-35 в качестве координационного штаба для наступления.

Такая стратегия преследует цель нанести удар по слабым местам противника, избегая столкновения с сильными сторонами. «Это фундаментальное изменение, как в культурном, так и в техническом плане», – заявил Голдфайн, добавив, что разработка стратегии займет около года, затраты составят около 135 млрд долларов.

О стратегии Голдфай рассказал во время своего выступления в Брукингском исследовательском институте в Вашингтоне.

«Если Китай, или Россия, или любой другой противник когда-нибудь увидит F-35 в своем воздушном пространстве, я бы хотел сообщить всего два слова: «Мы здесь». Имейте в виду, что F-35 никогда не будет там один», – заявил Голдфайн.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что Россия должна выстраивать систему обороны, которая не позволит США реализовать такой сценарий. «Средство борьбы здесь только одно. У нас по указу президента создается система воздушно-космической обороны (ВКО) России. Она будет включать в себя информационный и огневой компоненты», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

«Заявления американцев свидетельствует о том, что они всерьез рассматривают действия таких смешанных авиагрупп. Это очень большая опасность. Но мы за счет развертывания системы ВКО в состоянии бороться с подобного вида целями, в том числе если они попытаются атаковать нас с арктического направлении», – подчеркнул эксперт. Он пояснил, что к информационной компоненте системы относятся РЛС дежурного режима. Их развертывание позволит «гарантированно обеспечить обнаружение любых целей, приближающихся к нашим границам, начиная от идущих в стратосфере, а в перспективе – и ближнем космосе». Также Россия способна отразить удар атакующих ударных беспилотников на предельно низких высотах.

Впрочем, в создании защитного радиолокационного поля важно сделать акцент на Арктике.

«Именно из Арктики американцы могут попытаться в военное время осуществлять те планы, о которых они объявили»,

– предупредил Коротченко.

По его словам, сегодня в Арктике наряду с военными объектами развертываются РЛС, «которые делают невозможным присутствие иностранных воздушных военных объектов». «Сейчас идет развертывание зенитных ракетных комплексов и систем. В частности, сообщалось о передаче на базу Северного флота первого комплекта зенитно-ракетных комплексов малой дальности «Тор – М2ДТ». Он адаптирован под работу в условиях сверхнизких температур и неблагоприятных погодных условий. И способен гарантированно поражать любые типы ударных беспилотников и крылатых ракет, прикрывая наши объекты в Арктике», – указал он.

Для борьбы с F-35 в Арктике развертываются на российском побережье зенитно-ракетные комплексы С-400. «Несмотря на то, что F-35 выполнены по технологии стелс, четырехсотка видит, обнаруживает и может уничтожать подобного рода цели, даже когда они идут на сверхмалой высоте», – заверил собеседник.

Впрочем, опасность представляют действия американских авиагрупп в составе F-35 и ударных беспилотников. Такие беспилотники поражают наиболее опасные цели и очищают от средств ПВО дорогу истребителям, которые наносят удары по стратегическим объектам инфраструктуры противника. Подобные сценарии, заверил Коротченко, США отрабатывают на полигонах.

Германское издание Telepolis даже сравнило новую стратегии США с тактикой «троянского коня». Правда, откуда родилось такое сравнение – не совсем понятно, ведь пока Дональд Трамп не изъявлял желания подарить Владимиру Путину F-35. Видимо, у немецкой прессы любая стратегия скрытного вторжения вызывает ассоциации с «троянским конем».

Однако помимо литературных размышлений авторы Telepolis все же задались вопросом, как Вашингтон будет реализовывать эту концепцию с учетом наличия у России и Китая современных видов вооружений, способных успешно противостоять американским. И российские военные эксперты уверены, что как раз это станет для США непреодолимой преградой.

Так, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России (2007–2009 гг.) полковник Сергей Хатылев и вовсе назвал планы США «бредом сивой кобылы». Он заверил, что станция загоризонтной локации типа «Воронеж» способна обнаружить за тысячу километров пятикопеечную монету на высоте 30 километров. «F-35 с использованием всех своих возможностей по постановке помех и технологий малозаметности представляет собой видимый объект размером не менее половины квадратного метра.

Комплексы С-300 и С-400 не оставляют F-35 ни малейших шансов. Прорваться и выполнить задачу этот самолет просто не способен»,

– пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД.

Хатылев считает нереальным применять скрытно войска даже при координации за счет F-35. Впрочем, он признал, что американский истребитель имеет определенные свойства по скрытности и преодолению систем ПВО. «Но США запретили Израилю использовать F-35 в Сирии (в распоряжении Дамаска есть С-300). Сами они использовали его крайне ограниченно и истребитель не продемонстрировал полностью свои боевые возможности. В основном совершаются элементарные полеты и различные PR-акции. Вся эта стратегия «троянского коня» из серии попугать. Все это явно приукрашено», – уверен Хатылев.

Однако он признает, что в случае комплексного использования американцами средств разведки, постановки помех и сил прикрытия, то из «ста самолетов прорвется один, но не более того». «Перед F-35 будет лететь кавалькада из F-15 в качестве ложных целей. А прикрывать F-35 будут B-1, B-2, постановщики помех, спутниковая группировка. Где-то сзади будет летать Boeing E-3 Sentry, который включит свой локатор и будет передавать F-35 информацию о целях по закрытым каналам, чтобы сам истребитель не включал свой локатор. F-35 будет просто железкой в воздухе со средствами вооружений. Все за него будут делать другие», – заверил Хатылев.

Эксперт выразил мнение, что США, объявляя о подобных планах, нагнетают психоз. «Американцам очень невыгодно вступать в гонку вооружений с новыми российскими образцами вооружений и техники. Их стратегия вызывает смех и недоумение. Это говорит о бессилии. Возможно, это информационная война, в которой США достигли очень больших успехов. У американцев технологии информационных войн развиты на два порядка выше, чем в России», – подчеркнул Хатылев.

С ним согласился генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. «Конечно, все это из области мифов. Никакого скрытого вторжения быть не может и никакой F-35 решение этой задачи не обеспечит. Сложно представить, как ядерная страна будет пытаться вторгнуться на территорию другой ядерной страны», – сказал Ивашов газете ВЗГЛЯД, напомнив, что военная доктрина России «предусматривает применение ядерного оружия в особых случаях и при угрозе нашей государственности». На эту тему Информацию о разработке стратегии «троянского коня» Ивашов назвал «рекламой F-35». «Но американцы действительно готовятся ко вторжению и готовят страны НАТО к этому, что и показывают ежегодно проводимые учения. Но это вторжение будет в условиях дестабилизации ситуации в России или если кто-то пригласит НАТО взять под защиту ядерное оружие и навести порядок в стране в случае государственного переворота», – пояснил Ивашов, добавив, что «возможно, американский генерал не знает или недоговаривает о таком сценарии». Стоит также отметить, что пока F-35 стал «троянским конем» только для самих США. «На сегодняшний день F-35, согласно официальной информации, имеет тысячи недостатков, которые необходимо устранить в ближайшее время, чтобы его реально применять в бою в Сирии и на других театрах военных действий», – подчеркнул Сергей Хатылев.

Напомним, что из обнаруженных недоработок F-35 более сотни относились к первой категории, то есть они способны «повредить надежности, безопасности или другим критическим требованиям» при эксплуатации истребителя, из-за чего она неоднократно приостанавливалась. На данный момент Пентагоном поставлена задача устранить неисправности к осени 2019 года.