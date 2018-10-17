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30 октября, вторник  |  Последнее обновление — 15:17  |  vz.ru
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Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Как будет совершенствоваться избирательная система в России

Изменения в избирательной системе России происходят регулярноФото: Максим Григорьев/ТАСС
Российской избирательной системе исполнилось четверть века – именно столько времени функционирует Центризбирком. Выборы являются фундаментом всей политической системы нашей страны, но претензий к ним за эти годы прозвучало немало. Способна ли отечественная выборная система к самосовершенствованию? Подробности...
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Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств

ГРУ последнее время становится все больше поставщиком скандалов, нежели зарубежных секретовФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Вся концепция военной разведки в России требует пересмотра – особенно по части конспирации и того, что называется противодействием информационной войне. Почему ГУ (бывшее ГРУ) не опровергает очередные вбросы, касающиеся провалов в своей работе? И в чем реальные проблемы современной российской военной разведки? Подробности...
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Зачем американская разведка занялась российскими соцсетями

Российские социальные сети стали предметом пристального внимания американской разведкиФото: ВЗГЛЯД
Отслеживание публикаций в российских социальных сетях становится прямой обязанностью американской разведки. Ради мониторинга российских соцсетей подрядчик Пентагона объявил набор соответствующих специалистов, владеющих русским языком и навыками работы спецслужб. Что именно будут искать в наших соцсетях американцы и ради чего? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Почему приход Болсонару – плохая новость для России

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Изначально феминистский проект против «мужской шовинистической свиньи» Болсонару «Он – нет!» в умелых руках Аддада превратился в массовое движение, выдвигающее простую альтернативу: «или Аддад, или натуральный фашизм». Подробности...
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На пост лидера партии рвутся трое: тетка-католичка с непроизносимой фамилией, пожилой мужик, которого сожрала Меркель за критику, и мужик помоложе, который известен заявлением «на пособие по бедности можно прекрасно жить». Подробности...

Серебряная свадьба для выборов

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        • Остался прежним

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          Зачем американская разведка занялась российскими соцсетями

          Российские социальные сети стали предметом пристального внимания американской разведки   30 октября 2018, 13:24
          Фото: ВЗГЛЯД
          Текст: Евгений Крутиков

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          Отслеживание публикаций в российских социальных сетях становится прямой обязанностью американской разведки. Ради мониторинга российских соцсетей подрядчик Пентагона объявил набор соответствующих специалистов, владеющих русским языком и навыками работы спецслужб. Что именно будут искать в наших соцсетях американцы и ради чего?

          Компания COLSA, подрядчик Пентагона, объявила о наборе специалистов для мониторинга российских социальных сетей, в качестве одного из критериев для соискателей указано знание русского языка. «Корпорация COLSA в настоящее время ищет опытных кандидатов на должность аналитика российских социальных медиа», – говорится в объявлениях компании, размещенных на ее сайте.

          Уточняется, что больше шансов заполучить работу у кандидатов с высшим образованием и подготовкой в области военной разведки. Всего вакансий для владеющих русским языком три, и на две из них желателен опыт работы в военной разведке. Для всех вакансий предусмотрено прохождение стандартной проверки на допуск к секретной информации. Тут речь идет, видимо, не о содержании русскоязычных соцсетей, а о самой методике его анализа, которую Пентагон относит к секретной информации, поскольку знакомство с этой методикой позволит выявить цели мониторинга и критерии отбора тем.

          В обязанности специалистов войдет отслеживание публикаций, их анализ, составление отчетов по различным дискуссиям в соцсетях. «Отобранный соискатель обязан читать, анализировать и создавать наброски общения на региональные и идеологические темы в определенных иностранных сегментах медиапространства. Аналитик должен следить за определенными региональными темами и черпать информацию из доступных источников. Он будет анализировать заявления в СМИ и посты в соцсетях, чтобы определять тенденции и ключевых лидеров мнений. Возможно, аналитик будет участвовать в планировании операций», – говорится в описании вакансий. Также будущим работникам нужно будет анализировать заявления на информационных ресурсах для прогнозирования тенденций.

          Соискателям предлагают заработную плату от 36 до 76 тысяч долларов в год в зависимости от квалификации, что для США, мягко говоря, немного. Но просиживание перед монитором никогда больше не стоило. Кроме того, будущее место работы – курортная Тампа в штате Флорида, где расположены одна из многочисленных штаб-квартир корпорации и заодно штаб Центрального командования армии США. Правда, заранее предупреждается, что рабочий день ненормированный, вплоть до круглосуточного «по пожеланию заказчика», так что на пляж особо и не слиняешь.

          В течение последнего месяца COLSA последовательно объявляла об идентичных вакансиях мониторинга чужих соцсетей на дюжине языков. Сразу же за русскоязычным объявлением было выпущено персидское, причем в заявке фарси указан как «родной» (это важная деталь), а все остальные языки можно и как иностранные. Среди заявок сербский язык, македонский, болгарский, турецкий, греческий (для эллинов расширенные требования: надо обладать еще и журналистскими навыками), суахили, сомали. Ранее публиковались заявки на пушту, дари (фарси-кабули) и китайский. Украинские соцсети почему-то не мониторятся, хотя мы все знаем, что там очень смешно.

          COLSA – крупнейший киберподрядчик Пентагона практически по всем линиям кибервойны, защиты информации и программного обеспечения вплоть до управления спутниками и радарами. Только до июля следующего года корпорация должна освоить более 300 миллионов долларов на подобную работу, и объем будет увеличиваться.

          Проект по мониторингу соцсетей в глобальном масштабе, как ни странно, совершенно новый. Ранее COLSA в пилотном режиме осуществляла мониторинг арабоязычных соцсетей в агрессивном стиле: работники корпорации не просто читали переписку и составляли записки о «тенденциях», но и пытались вмешиваться в дискуссии.

          Привело все это к краху. Набранные вот так вот «по объявлению из сел и деревень» как бы арабоязычные «специалисты» оказались тотально некомпетентны и подвержены коррупции и кумовству.

          Арабоязычная операция WebOps должна была, помимо простого мониторинга, выявлять попытки вербовки в ИГИЛ* и прочие джихадистские группы и по возможности противостоять им. На практике же «специалисты» COLSA не имели опыта контрпропаганды, не знали в достаточной мере арабский язык вплоть до детских ошибок, не понимали ислам вплоть до незнания разницы между суннитами и шиитами. Их попытки ввязываться в полемику с вербовщиками джихадистов вызывали в соцсетях смех. Например, вместо слова «власти» умудрились употребить похожее по написанию слово «салат», из-за чего получился «палестинский салат» вместо «правительство Палестины». Возник мем. Полученными же данными руководители программы откровенно манипулировали. «Босс сказал, что отчет должен показывать прогресс, но не сильный – уровень опасности сохраняется. По его словам, это нужно, чтобы продлить финансирование программы», – поделился один из арабоязычных экс-аналитиков с агентством Associated Press.

          В конце концов вся эта история попала под антикоррупционное расследование. Выяснилось, что значительная часть круглой суммы в 500 миллионов долларов была попросту пропита. Арабоязычные сотрудники и их англосаксонское и итальянское (корпорацию возглавляет ветеран армии США еще с вьетнамским опытом Франциско Коллазо) начальство устраивали дорогостоящие банкеты для офицеров ВМС США, участвовавших в тендере на подряд, а то и просто пьянствовало прямо на рабочем месте. Ситуация типичная для отдаленных баз типа окинавской, но никак не под боком у Центрального командования.

          Бездарное исполнение проекта не означает его изначальную бесполезность. Аудитория социальных сетей растет темпами куда большими, чем аудитория традиционных СМИ. Американские идеологи проекта ссылаются на опыт «арабской весны», в которой именно соцсети сыграли роль основного координатора. Повторить эту историю, правда, более нигде не удалось. Например, попытка два года назад искусственно разогнать социальные протесты в Иране через «Твиттер» провалилась. Та же история случилась в Гонконге, а на Балканах не работает от слова «вообще». Сербов, боснийцев, македонцев, болгар и греков все еще сложно выковырять из кафанов и пересадить за «Фейсбук» – личное общение в исторически привычной и комфортной обстановке там не замещается экраном смартфона.

          Вашингтон уже давно пытается влиять на мнения россиян, а свои попытки США активизировали с 2014 года – после «майдана» на Украине.

          Например, в 2016 году на базе офиса «Радио Свобода» в Праге появился цифровой медиадепартамент DIGIM. На него выделили 15,6 миллиона долларов. Задача медиадепартамента – «противостоять дезинформации в российской медиасфере посредством различных соцмедиаплатформ»: Facebook, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

          Одновременно «Радио Свобода» запустило несколько антироссийских пропагандистских проектов. Например, «Крым. Реалии» на базе украинской редакции (проект русскоязычный и крымско-татарский) и «Кавказ. Реалии», который должен забрать протестную аудиторию у старого проекта «Эхо Кавказа» (это кусок «Радио Свобода» и к московской оппозиционной радиостанции отношения не имеет), сотрудники которого периодически демонстрируют опасные симпатии к России. При этом значительных успехов новые пропагандистские проекты «Радио Свобода» не показывают. По данным SimilarWeb, средняя посещаемость сайта «Крым. Реалии» составила за последние полгода чуть более 16 тысяч человек в сутки. 71% заходов – с Украины, к которой международный портал интернет-статистики относит и полуостров. 12% посещений обеспечили соцсети. На Балканах же задачей ставится «отрезать» местную аудиторию от «влияния России», поскольку в тех же соцсетях местное население активно проявляет симпатии к Москве вопреки официальному мнению.

          В целом все эти работы проходят в рамках стратегического плана Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) под названием «Противодействие реваншистской России» (160 страниц, представленных в Конгресс). Он предполагает создать высокотехнологичную «модель влияния» на общественное мнение путем отказа от коротковолнового вещания и перехода в интернет, соцсети и интернет-телевидение. «Глобальные силы, которые изменили предыдущий стратегический план BBG, еще больше военизировали информацию и ухудшили свободу средств массовой информации по всему миру. Ответом будет запуск круглосуточного русскоязычного телевизионного и цифрового канала со специальной командой, которая будет противостоять дезинформации Кремля в интернете и социальных сетях и расскажет правду о российских, американских и глобальных событиях», – говорится в документе в разделе «Альтернатива контролируемым Москвой СМИ».

          В дальнейшем эту практику предполагается распространить на Латинскую Америку, Нигерию, Индонезию и почему-то на Украину. Хотя с ней с точки зрения Пентагона вроде все в порядке.

          Сложно спрогнозировать, как три нанятых по объявлению плохо оплачиваемых русскоязычных сотрудника корпорации COLSA будут обеспечивать столь далеко идущие стратегические планы.

          Корпорация уже продемонстрировала свою склонность к коррупции и вульгарному разбазариванию контрактов в личных целях. Флаг им в руки.

          По крайней мере, ранее попытки Пентагона работать в русскоязычных соцсетях выглядели очень смешно. Например, на страницу обозревателя газеты ВЗГЛЯД в «Фейсбуке» раз в месяц обязательно стучится какая-нибудь «военнослужащая США» с характерным аватаром и текстом типа: «Привет. Я сейчас нахожусь в Сирии и хочу познакомиться поближе. Расскажи о себе, чем ты занимаешься». Обычно я отвечаю, что профессионально покупаю души. Тут же убегают.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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