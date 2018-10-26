Пентагон начал поиск специалистов по мониторингу русскоязычных соцсетей

Подрядчик Пентагона COLSA объявила о наборе специалистов для мониторинга российских социальных сетей, в качестве одного из критериев для соискателей указано знание русского языка.

«Корпорация COLSA в настоящее время ищет опытных кандидатов на должность аналитика российских социальных медиа», – говорится в объявлениях компании, передает «Интерфакс».

Уточняется, что больше шансов заполучить работу у кандидатов с высшим образованием и подготовкой в военной разведке.

В обязанности специалистов войдет отслеживание публикаций, их анализ, составление отчетов по различным дискуссиям в соцсетях.

Также будущим работникам нужно будет анализировать заявления на информационных ресурсах для прогнозирования тенденций.

Соискателям предлагают заработную плату от 36 до 76 тыс. долларов в год в зависимости от квалификации.

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