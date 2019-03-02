У южной части Курил произошло землетрясение

На самом северном японском острове Хоккайдо в районе, прилегающем к южной части Курил, произошло землетрясение, сообщает Метеорологическое управление Японии, выполняющее функции сейсмологической службы.

Магнитуда землетрясения составила 6,2. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км в районе города Немуро, который непосредственно обращен к южнокурильскому острову Кунашир, а также островам малой Курильской гряды, передает ТАСС.

Информации о жертвах и ущербе не поступало. Угрозы цунами нет.

Напомним, в конце февраля жители Южных Курил получили оптоволоконную линию связи.