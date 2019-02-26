Жители Южных Курил получили оптоволоконную линию связи

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26 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 17:31  |  vz.ru
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Лавров назвал три условия мирного договора с Японией

Сергей Лавров с японским министром иностранных дел Таро КоноФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока полностью отсутствуют. Почему именно сейчас российское руководство выступило со столь резкими оценками? Означает ли это, что вопрос о мирном договоре и окончании территориального спора снова практически закрыт и в ближайшие месяцы переговоры будут идти лишь для вида?  Подробности...
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Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

Участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева оказалась в центре скандалаФото: телеканал ТНТ/Youtube
Со дня зверского убийства генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева прошло 74 года и одна неделя. Со дня эфира, в котором участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева произнесла текст про «дух генерала Карбышева», прошло 5 лет, 10 месяцев и 21 день. Почему же эта во всех смыслах очень давняя история стала одним из главных событий наступившей недели?  Подробности...
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Та самая фотография, обнажившая тотальное лицемерие американской прессыФото: кадр из видео
Одна-единственная фотография стала поводом для гигантской травли, которой подвергся совершенно невинный американский подросток. Всему виной стала его улыбка, обращенная к представителю индейского племени, и кепка с надписью «Сделаем Америку снова великой». Как такое произошло и при чем тут секта под названием «Черные евреи»? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

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От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Впервые в истории США президентом может стать социалист

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Сказать «нет» антисемейной идеологии

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          Жители Южных Курил получили оптоволоконную линию связи

          26 февраля 2019, 16:38

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Госоператор «Ростелеком» обеспечил техническую готовность подводной оптоволоконной линии связи, протянутой от Сахалина до Южных Курил; жители островов Итуруп, Кунашир и Шикотан благодаря этому получили быстрый и недорогой безлимитный интернет.

          Церемония запуска линии состоялась на острове Шикотан, в ней приняли участие спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава Минкомсвязи Константин Носков и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, передает ТАСС.

          «Раньше интернет был спутниковый, он был дороже на порядки. И не было таких скоростей, такого качества невозможно было купить ни за какие деньги», – сказал Носков, выступая на церемонии.

          Иванов напомнил, что стоимость интернета на Курилах установлена такая же, как и на Сахалине, по решению властей региона. При этом он уточнил, что скоростной интернет на Курилах имеет социальное значение, какие-то прибыли из него извлечь невозможно.

          «Ростелеком» протянул оптоволоконную линию связи по дну Охотского моря, выполняя проект, предусмотренный федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы». Госоператор завершил строительство сетей доступа в четырех населенных пунктах – Курильск, Южно-Курильск, Крабозаводское, Малокурильское, отметил Осеевский. Другие операторы связи могут подключиться к новой линии, предварительно договорившись с «Ростелекомом».

          Глава госоператора рассказал, что благодаря запуску линии связи с февраля этого года жители могут подключаться к безлимитному интернету по новым тарифам со скоростью 50, 80 и 100 Мбит/с по ценам, как в Южно-Сахалинске.

          «Доступная скорость передачи данных увеличилась на порядки. Скорость доступа на максимальном тарифе выросла в 22 раза», – отметил он.

          При этом затраты абонентов на интернет существенно сократились.

          «Сейчас абонент за 1050 рублей имеет возможность пользоваться полноценным безлимитом на скорости 100 Мбит/с. Ранее при среднем потреблении даже небольшого объема трафика, например 10 Гб, на лимитном тарифном плане абонент платил 10 тыс. 240 рублей, при этом на скорости всего порядка 512 Кбит/с. Таким образом, затраты абонента сократились в 10 раз, скорость при этом возросла в 20 раз», – пояснил Осеевский.

          Коммерческая эксплуатация линии полноценно начнется к концу I квартала этого года, когда будут оформлены разрешительные документы. Сотовым операторам уже предоставлена емкость в соответствии с их потребностями. МТС, «Мегафон» и Tele2 подключились к построенной «Ростелекомом» линии связи, «Вымпелком» планирует сделать это в апреле. За счет подключения к оптоволоконной линии связи мобильные операторы смогут улучшить связь для своих абонентов: в рамках подготовки они модернизировали свою радиосеть, чтобы обеспечить связь 4G.

          В рамках проекта была положена линия связи протяженностью примерно 815 км по маршруту Южно-Сахалинск (остров Сахалин) – Курильск (остров Итуруп) – Южно-Курильск (остров Кунашир) – Крабозаводское (остров Шикотан). Большая часть оптоволоконной линии была положена по дну Охотского моря (749,4 км), длина прибрежной и наземной части линии – чуть более 65 км. Пропускная способность линии составляет 40 Гбит/с и может быть расширена до 8 Тбит/с.

          Стоимость проекта по прокладке подводной оптоволоконной линии связи от Сахалина к островам Итуруп, Кунашир и Шикотан составляет около 3,3 млрд рублей: из федерального бюджета было выделено 2,7 млрд рублей, а «Ростелеком» вложил еще 0,6 млрд рублей собственных средств.

          До появления подводной волоконно-оптической линии связи жители островов пользовались спутниковым интернетом, который отличается низкой скоростью и высокой стоимостью, а также медленной связью по медным кабелям. Для новой линии связи на случай обрыва или аварий будет организован резервный канал с использованием спутниковой сети.

          Отметим, что 96% жителей Курил выступают против передачи части островов Японии, за – 2%.


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