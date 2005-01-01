Почти все жители Курил высказались против передачи островов Японии

Гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на заседании Сахалинской облдумы рассказал об опросе, который центр провел среди жителей Курил, чтобы узнать, как они относятся к идее передать часть островов Японии.

По его словам, местным жителям задали вопрос «Как вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?». Против передачи высказались 96% опрошенных, за – 2%, еще 2% затруднились дать ответ, передает ТАСС.

В опросе, который проводился с 11 по 17 февраля, приняли участие 7 тыс. 695 человек старше 18 лет (две трети совершеннолетних жителей Курил), сообщил Абрамов.

Опрос проводился в квартирах, на предприятиях и в местах скопления людей. Абрамова обрадовало то, что на Курилах удалось провести редко применяемый «опрос-референдум». Он отметил, что «данные более чем результативны».

В ходе опроса задавали и другие вопросы, что позволило жителям передать врио губернатора Сахалинской области Валерию Лимаренко список проблем и пожеланий.

После доклада Абрамова парламентарии выразили свою позицию, которая заключается в недопустимости передачи Курильских островов Японии.

Напомним, японское правительство, чтобы не повредить переговорам с Россией, воздержалось от ответа на депутатский запрос о том, являются ли северные Курильские острова «исконно японской территорией».